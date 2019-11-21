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AP: Amerikan Katolik Kilisesi'nde tacizle suçlanan rahip, olayı araştıracak kurulun üyesi çıktı

Amerikan Katolik Kilisesi, cinsel taciz ve suistimal iddialarını araştırmak için kurduğu bağımsız kurulların bu vakaları sistematik şekilde örtbas etmekle suçlanıyor. Hatta tacizle suçlanan rahip olayı araştıracak bağımsız kurul üyesi çıktı.

21.11.2019 20:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:49AP: Amerikan Katolik Kilisesi'nde tacizle suçlanan rahip, olayı araştıracak kurulun üyesi çıktı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa ve Avustralya'daki Katolik kiliselerinde görev yapan birçok rahip ve kardinal son zamanlarda cinsel taciz ve suistimal iddialarını örtbas etmekle suçlanıyor. Uluslararası ajansı AP, Amerikan Katolik Kilisesi'nin bu iddiaları araştırmak için kurduğu bağımsız kurulların işini yapmadığını yazdı. Habere göre bağımsız olması gereken kurul üyeleri kilise tarafından atanırken bu kişiler kurbanlardan gelen taciz iddialarını çürütmeye çalıştı. Bu üyeler sistematik şekilde rahipleri korumak ve kilisenin tazminat ödemesini engellemek için mücadele verdi.

Amerikan Katolik liderler; rahip ve kardinallerle ilgili cinsel taciz ve istismarla mücadele için yaklaşık 20 yıl önce zorunlu bağımsız araştırma kurulları kurulması taahhüdünde bulundu. AP ajansının yaptığı kapsamlı araştırmaya göre aradan 20 yıl geçmesine rağmen bu alandaki skandallar sürerken kilise de bağımsız soruşturma sözünü büyük ölçüde yerine getirmiyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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