AP'de İngiltere'den boşalacak sandalyeler için seçilen vekiller maaşsız kaldı

Avrupa Parlamentosu'nda İngiltere'yi temsil eden vekillerin Brexit sonrası boşalacak sandalyeleri için diğer ülkelerden seçilen ve göreve başlamadıkları için maaş alamayan vekillerin durumunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınması planlanıyor.

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesinin Brüksel muhabiri Daniel Boffey'nin haberine göre vekiller bu zor durumdan rahatsız.

İngiltere'nin Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 73 vekili bulunuyor. İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından AP'deki sandalye sayısı 751'den 705'e indirilecek ve 27 sandalye de AP'de az temsil edilen ülkeler arasında dağıtılacak.

Brexit'in planlandığı şekilde 29 Mart 2019'da gerçekleşmemesi nedeniyle bu boşalacak sandalyeler için diğer ülkelerden seçilen vekiller görevlerine başlayamadı.

Onlardan biri de Slovakya'dan seçilen Miriam Lexmann.

Ülkesindeki seçimi kazanmasının ardından Slovakya hükümetinin Avrupa Parlamentosu Vekili olarak atadığı Lexmann, yeni görevinin politik yapısı nedeniyle siyasi olarak tarafsız bir konumda olan eski işine de dönemiyor.

Guardian'a konuşan Lexmann, maaş alamadığı için Brüksel'den Bratislava'ya taşınmak zorunda kaldığını ve avukatlarının konuyu AİHM'e götürmeyi planladıklarını söyledi.

'Dokuz ay daha işsiz kalacağım, bu nasıl mümkün olabilir?'

İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den ayrılması planlanıyor.

Fakat iki tarafın da bir ayrılık anlaşması üzerinde uzlaşamaması nedeniyle bu tarihin tekrar ertelenmesi mümkün.

Lexmann zor bir durumda kalmış olmasına rağmen Brexit'in anlaşmasız bir şekilde gerçekleşmemesini tercih edeceğini söyledi:

"Şimdi İngiltere'de bir erken seçim mi olacak, AB ile yeniden müzakereye mi gidecekler bilemiyorum.

"Müzakere uzatılırsa dokuz ay daha işsiz kalacağım. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?"

İrlanda'dan seçilen ve henüz göreve başlayamayan vekillerden Barry Andrews da önceliğinin kendi durumları değil Avrupa'nın refahı olduğunu, Brexit'in iptal olmasını tercih edeceğini belirtti.