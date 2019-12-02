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AP'de Kıbrıs tartışması: Üye ülkeler Türkiye'ye yaptırım için isim ve şirket önerisinde bulunacak

Türkiye'nin Kıbrıs adası açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Ankara'ya uygulanması öngörülen yaptırımlar Avrupa Parlamentosu'nda tartışıldı.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:55AP'de Kıbrıs tartışması: Üye ülkeler Türkiye'ye yaptırım için isim ve şirket önerisinde bulunacak
'nin adası açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle 'ya uygulanması öngörülen yaptırımlar Avrupa Parlamentosu'nda tartışıldı. Son günlerde bu konuda yaşanan gelişmeler ile ilgili parlamenterleri bilgilendiren Avrupa Birliği Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları bir yol haritası üzerinde uzlaştı. Karar sondaj faaliyetlerine katılan insanları ve şirketleri cezalandırmanın yolunu açtı. AB ülkelerinden şirket ve isim önerisinde bulunmalarını bekliyoruz. Öneriler daha sonra incelemeye alınacak." ifadelerini kullandı.

"AB ülkelerinden isim ve şirket önerisi bekliyoruz"

Avrupa Birliği'nin asıl amacının uluslararası kural ihlallerinin engellenmesi ve adanın birleştirilmesi olduğunu belirten Mogherini, "Birleşmiş Milletler'e yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu unutmamak gerekiyor. Kıbrıs'ın birleşmesini istiyoruz. Sondaj çalışmalarının durdurulması için Türk yetkililer ile diyalog içerisindeyiz." dedi.
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Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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