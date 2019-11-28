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AP'den Bolivya'da yeni seçim çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), Bolivya'da istikrarın sağlanması için "özgür, kapsayıcı ve şeffaf" seçimlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için çağrıda bulundu.

28.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:00AP'den Bolivya'da yeni seçim çağrısı
Parlamentosu (AP), 'da istikrarın sağlanması için "özgür, kapsayıcı ve şeffaf" seçimlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için çağrıda bulundu.
Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulunda, Bolivya'da yeni seçim çağrısına ilişkin karar tasarısı 132 "hayır" oyuna karşı 425 "evet" oyuyla onaylandı.
Kararda, eski Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun baskısıyla istifa ettiğine işaret edilerek, ordu ve güvenlik güçlerinin siyasi süreçleri etkilemekten kaçınması gerektiğine vurgu yapıldı.
Geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in "mevcut krizi aşmak için" hızlı bir şekilde seçim çağrısında bulunmak zorunda olduğu ifade edilen kararda, protestolarda çok fazla can kaybı yaşandığı anımsatılarak, ordunun gösteri alanlarından çekilmesi gerektiğinin altı çizildi.
Bolivya'daki kriz
Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.
Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in yeniden seçim yapılacağına dair duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.
Evo Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını duyurmuştu.
Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisinin Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez, ülkede geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

Evo Morales, Bolivya, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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