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AP Türkiye Raportörü'nden İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama: Türk askerleri için çok üzgünüm

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden Türk askerleri için çok üzgünüm. Türkiye, İdlib ve mültecilere ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ediyorum" dedi.

28.02.2020 03:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:12AP Türkiye Raportörü'nden İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama: Türk askerleri için çok üzgünüm

Avrupa Parlamentosu (AP) Raportörü Nacho Sanchez Amor, 'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu bildirdi.

Sanchez, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Hayatını kaybeden Türk askerleri için çok üzgünüm. Türkiye, İdlib ve mültecilere ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanchez, AB'nin "çok daha güvenilebilir bir müttefik" olduğunu belirterek, "Türkiye'ye tek taraflı hareket etmeme" çağrısında bulundu.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldi. 32 yaralı askerimiz var. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır" dedi.

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