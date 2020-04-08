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- AP'den korona virüsü ile mücadeleye destek

- AP'den korona virüsü ile mücadeleye destek Avrupa Parlamentosu Brüksel'de bulunan bir binasını korona virüsü ile mücadele kapsamında kullandırılmak üzere barınma ve sıcak yemek servisi için tahsis ettiğini duyurdu.

08.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:47
- AP'den korona virüsü ile mücadeleye destek
BRÜKSEL - Avrupa Parlamentosu Brüksel 'de bulunan bir binasını korona virüsü ile mücadele kapsamında kullandırılmak üzere barınma ve sıcak yemek servisi için tahsis ettiğini duyurdu.
Avrupa Parlamentosu'ndan korona virüsü ile mücadeleye destek geldi. AP Başkanı David Sassoli konuyla ilgili yayınladığı videolu mesajında, "Avrupa Parlamentosu'nun vatandaşlarla somut dayanışması olarak Brüksel bölgesi ile mutabık kalınarak bu ciddi acil sağlık durumunda en savunmasız kişiler olan evsizleri ağırlamak için bir binamızı kullanılabilir hale getirmeye karar verdik" dedi.
AP Başkanı Sassoli ayrıca, "Buna ek olarak mutfaklarımız, her gün evsizlere ve sağlık çalışanlarına işlerinde yardımcı olmak için dağıtılmak üzere günlük bin kişilik yemek hazırlayacak" ifadelerini kullandı.
Sassoli mesajında, "Strazburg, Lüksemburg ve Brüksel gibi bizi ağırlayan ve bugün yardıma ihtiyacı olan şehirlerdeki vatandaşların hastanelerde olanlarına ve kendilerini doyuramayanlara bu hizmetimizle kendimizi yaklaştırıyoruz" dedi.
Avrupa Parlamentosu bu ayın başında alınan kararlarla Strazburg, Lüksemburg ve Brüksel'de bulunan bazı binalarını korona ile mücadele eden ve Avrupa Birliği kurumlarına ev sahipliği yapan şehirlerin kullanımına açmayı kararlaştırmıştı. Strazburg'taki AP yerleşkesinde ise sağlık hizmetleri verecek bir merkezin oluşturulması bekleniyor.
AP'nin ayrıca Brüksel'de bulunan AP kurumlarının günlük hizmetlerinde kullanılan 100 aracın kadrolu şoförleriyle birlikte yemek dağıtımı ve sağlık personellerinin ihtiyaçları olduğu durumlarda kullanılması için tahsis edildiği bildirildi. - AP’den korona virüsü ile mücadeleye destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Brüksel, Avrupa, Güncel
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