AP'den Muhbirleri Koruma Hazırlığı

Avrupa
Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği
(AB
) yasalarının ihlalini duyuran muhbirlerin tüm üye ülkelerde korunmasını öngören düzenlemeyi onayladı.
AP'nin Hukuki İşler Komitesinde 22 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilen düzenleme, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, kamu sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda AB hukukunun ihlal edilmesi durumunda muhbirlik yapan kişilere birlik genelinde koruma sağlanmasını öngörüyor.
Düzenleme aynı şekilde bu usulsüzlükleri haberleştiren basın mensuplarına da koruma sağlayacak.
Üye ülkelerin, muhbirlik yapan kişiye karşı misillemeyi engellemesi gerektiği belirtilen düzenlemede, bu kişilere aynı zamanda ücretsiz yasal, mali ve psikolojik destek verilmesinin önü açılıyor.
Halihazırda sadece Fransa
, Macaristan
, İrlanda, İtalya
, Litvanya
, Malta
, Hollanda
, Slovakya
, İsveç
ve İngiltere
'de muhbirlere kapsamlı yasal koruma sağlanıyor.
Düzenleme, AP Genel Kurulu'nda oylandıktan sonra AB Konseyi ile müzakere edilecek.