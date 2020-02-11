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AP'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile ceza

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos'a 4 günlük parlamento çalışmalarının askıya alınmasını içeren hak mahrumiyeti ve 7 günlük mali kesinti uygulanması yönünde ceza verildiğini açıkladı.

11.02.2020 21:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:10AP'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile ceza
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos'a 4 günlük parlamento çalışmalarının askıya alınmasını içeren hak mahrumiyeti ve 7 günlük mali kesinti uygulanması yönünde ceza verildiğini açıkladı.
Avrupa Parlamentosu (AP), Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen Genel Kurul Oturumunda, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos'a öngörülen cezayı onayladı. Oturumun açılışını yapan AP Başkanı David Sassoli, ırkçı Yunan vekil Lagos hakkında AP tarafından alınan caza kararını açıkladı. Sassoli, "Ioannis Lagos 29 Ocak 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantımızı olumsuz yönde etkilemişti. Söz konusu oturumda milli bir bayrağı sembolize etmesi için yanında getirdiği bir kağıdı yırtmıştı. Kendisi ağır kusurlu bir davranış sergilemiştir. Şahsın cezası, 4 günlük parlamento çalışmalarının askıya alınmasını içeren hak mahrumiyeti ve 7 günlük mali kesinti uygulanması şeklindedir" dedi. Sassoli kararın 11 Şubat itibariyle yürürlüğe girdiğini belirterek Lagos'un söz konusu karara itiraz hakkı bulunduğunu kaydetti.
(Mustafa Ulusoy/İHA)

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Kaynak: İHA

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