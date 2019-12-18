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AP'den zirai ilaç kullanımını azaltma çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), arıların korunması için zirai ilaç kullanımının azaltılması çağrısında bulundu.

18.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:22AP'den zirai ilaç kullanımını azaltma çağrısı
Parlamentosu (AP), arıların korunması için zirai ilaç kullanımının azaltılması çağrısında bulundu.
Strasburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, arı sayısındaki düşüşü engellemek amacıyla hazırlanan tasarı onaylandı.
Tasarıda, polen taşıyan arı gibi canlıların tarımsal faaliyetler, zirai ilaçlar ve iklim değişikliği gibi unsurlardan ciddi ölçüde etkilendiği anımsatıldı.
Polen taşıyıcıların biyolojik çeşitlilik, tarım ve bitki türlerinde üreme için gerekli olduğuna dikkati çekilen tasarıda, AB Komisyonu'nun bu konuda geniş çaplı bir program hazırlaması talep edildi. Tasarıda, arıların korunması için yapılan araştırmalara daha fazla mali kaynak aktarılması istenirken, arıların korunması için tarım ilacı pestisit kullanımının azaltılması da istendi.
Pestisit kullanımının azaltılmasının AB Ortak Tarım Politikası (CAP) hedefleri arasında yer alması gerektiğine işaret edilen tasarıda, zorunlu hedeflerle zirai ilaç kullanımın azaltılması gerektiği kaydedildi.

Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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