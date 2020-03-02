AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri, göçmen konusunda AB'yi eleştirdi: Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı

Rusya destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu 34 askerimizin şehit olmasının ardından

Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısını eleştirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Ankara'ya 2016 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasına uyulması gerektiğini belirtirken Kati Piri, "Türkiye hangi bölümüne uymalı ? 2016'da vizelerin kaldırılacağı belirtilmişti; 2018'e kadar 6 milyar euro taahhüt edilmişti ancak fonlarda gecikme yaşanıyor, yeni fon öngörülmüyor; yeni fasılların açılması söz konusu bile değil; öte yandan 3 yılda sadece 25 bin mülteci yeniden yerleştirildi." dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli Salı günü Yunanistan'da bir dizi temaslarda ve incelemelerde bulunacak.