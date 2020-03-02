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AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri, göçmen konusunda AB'yi eleştirdi: Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı

İdlib'deki saldırının ardından Türkiye, sınır kapılarını göçmenlere açma kararı almıştı. Bu kararla birlikte mültecilerin Yunanistan ve Bulgaristan'a gidebilmek için harekete geçmesinin ardından AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri, Twitter hesabından paylaşım yaptı. AB'yi eleştiren Piri, Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmadığını belirtti.

02.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:06

Rusya destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu 34 askerimizin şehit olmasının ardından

Parlamentosu eski Raportörü Kati Piri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısını eleştirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Ankara'ya 2016 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasına uyulması gerektiğini belirtirken Kati Piri, "Türkiye hangi bölümüne uymalı ? 2016'da vizelerin kaldırılacağı belirtilmişti; 2018'e kadar 6 milyar euro taahhüt edilmişti ancak fonlarda gecikme yaşanıyor, yeni fon öngörülmüyor; yeni fasılların açılması söz konusu bile değil; öte yandan 3 yılda sadece 25 bin mülteci yeniden yerleştirildi." dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli Salı günü Yunanistan'da bir dizi temaslarda ve incelemelerde bulunacak.

AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri, göçmen konusunda AB'yi eleştirdi: Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı

Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Dünya


2.03.2020 20:13:34