AP Genel Kurulu'nda AB'nin göçmen krizine vereceği cevap görüşüldü
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile Yunanistan sınırında patlak veren göç krizine nasıl tepki vereceği görüşüldü.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile Yunanistan sınırında patlak veren göç krizine nasıl tepki vereceği görüşüldü.
İçişlerinden sorumlu Avrupa Komiseri Ylva Johansson, Türkiye ve Yunanistan'a yönelik attıkları adımlar konusunda Avrupa Parlamenterlerini bilgilendirdi. Johansson, "Avrupa Komisyonu dış sınırlarını korumak zorunda. Yunanistan'ı destekleyeceğiz. Atina'ya ilk aşamada hemen olmak üzere 350 milyon euro göndereceğiz." ifadelerini kullandı.
İçişlerinden sorumlu Avrupa Komiseri Ylva Johansson, Türkiye ve Yunanistan'a yönelik attıkları adımlar konusunda Avrupa Parlamenterlerini bilgilendirdi. Johansson, "Avrupa Komisyonu dış sınırlarını korumak zorunda. Yunanistan'ı destekleyeceğiz. Atina'ya ilk aşamada hemen olmak üzere 350 milyon euro göndereceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Dünya
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