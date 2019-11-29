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AP, İstanbul Sözleşmesi'ni 91 'hayır' oyuna karşılık 500 'evet' oyu ile onayladı

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kadına yönelik şiddeti içeren İstanbul Sözleşmesi, 91 hayır oyuna karşılık 500 evet oyu ile onaylandı. Sözleşmeyi imzalayan ancak onaylanmadığı öğrenilen ülkelere ise çağrıda bulunuldu.

29.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:56AP, İstanbul Sözleşmesi'ni 91 'hayır' oyuna karşılık 500 'evet' oyu ile onayladı

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, Sözleşmesi'nin onaylanmasına yönelik yapılan karar tasarısı, 91 hayır oyuna karşılık 500 evet oyu ile onaylandı.

Söz konusu sözleşmeyi imzalayan ancak onaylanmadığı öğrenilen Slovakya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Çekya, Bulgaristan ve 'ye İstanbul Sözleşmesi'ni onaylama çağrısı yapıldı. Bunun yanı sıra AP,Avrupa Birliği Komisyonu'na, kadına karşı şiddet ile mücadeleyi öncelik haline getirmeleri önerisinde bulundu.

İSTANBUL' DA İMZALANDIĞI İÇİN SÖZLEŞME BU İSİMLE ANILIYOR

Avrupa Birliği, 2014 yılında yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'ni 2017 yılında imzalarken, AB genelinde 3 kadından birinin fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığı belirtiliyor.

11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için 'İstanbul Sözleşmesi' ismiyle anılan 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi' toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanıyor ve her türlü şiddetin engellenebilmesi için eğitimin önemine vurgu yapıyor


Avrupa Birliği, İngiltere, İstanbul, Avrupa, Dünya, Güncel

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