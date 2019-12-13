Haberler » Güncel » AP milletvekili Cozzolino'dan uluslararası topluma Hafter'i kınama çağrısı Açıklaması - Haber

AP milletvekili Cozzolino'dan uluslararası topluma Hafter'i kınama çağrısı Açıklaması

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Mağrip Ülkeleri ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Andrea Cozzolino, uluslararası topluma, Trablus'u hedef alan Halife Hafter'i kınama çağrısında bulundu.

13.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:06AP milletvekili Cozzolino'dan uluslararası topluma Hafter'i kınama çağrısı Açıklaması
Parlamentosu'nun (AP) Mağrip Ülkeleri ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Andrea Cozzolino, uluslararası topluma, 'u hedef alan Halife Hafter'i kınama çağrısında bulundu.
AP'nin Sosyal Demokratlar (S&D) grubu üyesi Cozzolino, yayımladığı yazılı açıklamada, "Kendini Mareşal ilan eden Hafter'in başkent Trablus'un kalbine yönelik geniş çaplı ve topyekun saldırısı ciddi endişe kaynağıdır." ifadesini kullandı.
Cozzolino, 'da yaşanan çatışmalar nedeniyle nisan ayından bu yana binlerce kişinin öldüğünü, 128 binden fazla kişinin yerinden edildiğini anımsatarak, Hafter'in saldırılarının sivil kayıpları artmasına neden olacağını kaydetti.
Andrea Cozzolino, "Tüm AB ülkelerini ve uluslararası toplumu (Libya'da) katliamın engellenmesi için, böylesi tehditleri kınamaya ve gerekli tüm önlemleri almaya davet ediyorum." çağrısı yaptı.
Halife Hafter, dün "Libya el-Hades" televizyonunda yaptığı konuşmada, Trablus çevresindeki silahlı güçlerine "saldırıya geçmeleri" talimatı verdiğini belirtmiş ve bu saldırının "belirleyici bir savaş" olacağını ileri sürmüştü.
Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı operasyon başlatmıştı.
Aradan geçen 7 ayda başkenti ele geçirme girişiminde müttefiklerine vadettiği zaferi kazanamayan Hafter'in, son dönemde Rus güvenlik şirketi Wagner grup tarafından desteklendiği iddiaları da gündeme gelmişti.

Halife Hafter, Trablus, Avrupa, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:58 PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi - Haber
17:58 Bingöl'de silahlı saldırı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haber
17:58 Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı - Haber
17:58 Rus donanmasına ait uçak gemisinde çıkan yangında 2 kişi öldü - Haber
17:58 HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının faili 3 sanığa, 5'er kez... - Haber
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haber
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13.12.2019 18:01:20