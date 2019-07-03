03.07.2019 15:20
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AP'nin yeni başkanı Sassoli oldu

AP

Bugün gerçekleştirilen oylamada Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Sassoli oldu.

Bugün gerçekleştirilen oylamada Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Sassoli oldu. Avrupa Birliği'nin üye ülkelerde Mayıs ayında gerçekleştirdiği seçimlerin ardından Avrupa Parlamentosu yeni başkanını belirlemek üzere toplandı Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 4 aday ile gerçekleştirilen oylamanın ilk turunda David Mario Sassoli 325, Zan Zahradil 162, Ska Keller 133, Sira Rego 42 oy aldı. İlk turda salt çoğunluğun sağlanamamasının ardından adaylar ikinci turda yarıştı. İkinci turda 345 oy alan Sosyal Demokratların adayı David Maria Sassoli Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı seçildi. Ska Keller 119, İspanyol Sira Rego 43 ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri adayı Çekyalı Jan Zahradil 160 oy aldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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