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AP Türkiye Raportörü Amor, Gaziantep'te

AVRUPA Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

22.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:36AP Türkiye Raportörü Amor, Gaziantep'te

AVRUPA Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere 'e geldi.

AP Türkiye Raportörü Amor, Gaziantep'te mülteci entegrasyonu ve Avrupa Birliği (AB)- Türkiye ilişkilerinde belediyelerin rollerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı. Restoranda düzenlenen toplantıya; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Basına kapalı toplantının ardından açıklama yapan Nacho Sanchez Amor, "Gaziantep'e gelmemin en büyük sebebi, çok büyük bir göç sorunu ile karşı karşıya kalmış olan Türkiye'de bu kentte uygulanmış olan mükemmel bir entegrasyonu yerinde görmek istedim. Ben burada insani bir şekilde yönetilen bu entegrasyon politikalarını yerinde görmek için buraya geldim. AB- Türkiye ilişkileri içinde nasıl daha fazla muhatap ile görüşmeler sağlayabilir, yerel idareler AB nezdinde nasıl temsil edilebilir, bu konuda neler yapılabilir, diye önerilerde bulunmak adına yine buraya gelmek istedim" dedi.  ?



Avrupa Birliği, Gaziantep, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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