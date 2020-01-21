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AP Türkiye Raportörü Amor, sendikacılarla görüştü

Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

21.01.2020 19:29 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:30
Parlamentosunun (AP) yeni Raportörü Nacho Sanchez Amor, sendika temsilcileriyle bir araya geldi.
Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Amor, bu kapsamda siyasi parti liderleri, belediye başkanları, akademisyenler, iş dünyasından temsilciler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşecek.
Kadir Has Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileriyle de buluşan Amor, daha sonra Basın Evi'nde sendikalarla toplantı yaptı.
Amor, Gaziantep ve Ankara'daki görüşmelerinin ardından 24 Ocak Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek.
AP Türkiye Raportörü Amor, sendikacılarla görüştü

Sendika, Türkiye, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA


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