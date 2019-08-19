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AP Türkiye Raportörü Piri'den HDP'li belediyelere kayyum atanmasına sert tepki

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın belediye başkanlarının görevden alınmasına "Halkın iradesine sıfır saygı" ifadesiyle yorumladı.

19.08.2019 16:38
AP Türkiye Raportörü Piri'den HDP'li belediyelere kayyum atanmasına sert tepki

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, bugün 3 HDP'li belediye başkanının görevden alınmasına tepki gösterdi. Piri, Twitter adresinde " Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları seçilmelerinden 5 ay sonra 'terör suçlamalarıyla' görevden alındı. Yine. Halkın iradesine sıfır saygı. Sıradaki ne? Ankara ve İstanbul'un belediye başkanlarının değiştirilmesi?" ifadesini kullandı.

BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'nci maddelerini hatırlatan Bakanlık, Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu atadı.

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırdığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı atadı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı da görev alan Bakanlık, yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı, "Hukuk dışı durum yaşıyoruz. Toplumun demokrasi ve hukuk değerleri doğrultusunda yeni bir evreye girdiğini görüyoruz. Ne anayasa ne seçimleri icra eden bir tutum var. Gasp edilen halk iradesidir" dedi.

HDP, kayyumlara ilişkin yaptığı açıklamada "Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir. Bu aynı zamanda Kürt halkının siyasi iradesine dönük düşmanca bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmaları hakkında, "Hükümete ve İçişleri Bakanı Soylu'ya desteğimiz tamdır" dedi.

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Diyarbakır, Türkiye, Mardin, Politika, Güncel

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