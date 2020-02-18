Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü'nden Gezi Parkı davası yorumu: Sevinçliyiz

AB yetkilileri, Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığa beraat kararı verilmesini olumlu karşıladı. Mahkemenin kararı sonrası euronews'e konuşan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Mahkemenin kararından ötürü çok sevinçliyiz. Umarın yarın Büyükada davası için de aynı sonucu alırız" dedi.

"MAHKEME KARARINDAN ÖTÜRÜ SEVİNÇLİYİZ"

Gezi Parkı davasında verilen karara ilişkin düşünceleri sorulan Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Bu Türkiye'den gelen çok güzel bir haber, Türkiye AB ilişkileriyle ilgilenen yetkililere en azından bazı sinyaller vermeleri talebinde bulunduk. Ben kendim şahsi olarak Gezi Parkı'yla ilgili yaptığım görüşmelerde, Gezi ve Büyükada davalarının önemine işaret ettim. Bu konuda AB'ye doğru işaretler vermelerini istedik. Mahkemenin bu kararından ötürü çok sevinçliyiz. Umarın yarın da Büyükada davası için aynı sonucu alırız. Biz hükümetin adalet ve insan hakları konusundaki iyileşmeler üzerine bazı plan ve programlar göndermesinden dolayı memnunuz. Fakat burada önemli olan, hukukun üstünlüğü, Türkiye sonunda olağanüstü hal döneminin bittiğini anladı. Türkiye darbecileri bertaraf etti. Şimdi normale dönme vakti. Türkiye darbe öncesi dönemine tekrar girmeli." " ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür kararlar bir şekilde normale dönüldüğünün bir işaretidir. Normale dönmek de bazı konularda eleştiriye açık olmayı gerektirir. Bu da demokrasi açısından sağlıklıdır. Ne kadar fazla eleştiriye açık olursanız, bu demokrasi, siyasi sistem ve AB ile ilişkiler açısından olumlu bir gelişme olur."

"MAHKEMENİN KARARI İYİ BİR ADIM VE MESAJDI"

"Bana görüşmelerimde, hükümetin adalet ve eylem planlarını hayata geçirdiğine dair mesajlar verildi. Fakat bu sadece Avrupa'ya evrak hazırlayıp, göndermek anlamına gelmiyor. Mahkemenin, böyle kararlar vermesi çok çok daha etkili. Bu kararın en önemli yönü de Avrupa'nın değerlerine riayet edildiğinin gösterilmesi. Mahkemenin kararı hali hazırda iyi bir adım ve mesajdı. Umarız bundan sonra başka tutuklamalar olduğunu görmeyiz."

Nacho Sanchez Amor

NE OLMUŞTU?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi davasında, iş insanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen 9 sanığın beraatine karar verdi, aynı suçlardan yargılanan yurt dışındaki 7 sanığın dosyasını ise ayırdı.