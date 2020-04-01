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AP Türkiye Raportörü Sanchez'den Türkiye'ye teşekkür

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin İspanya'ya yolladığı tıbbi malzemeler için teşekkür ederek, "Gösterdiğiniz dayanışmayı hiç unutamayacağız." ifadesini kullandı.

01.04.2020 23:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:42
AP Türkiye Raportörü Sanchez'den Türkiye'ye teşekkür
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin İspanya 'ya yolladığı tıbbi malzemeler için teşekkür ederek, "Gösterdiğiniz dayanışmayı hiç unutamayacağız." ifadesini kullandı.
İspanyol kökenli Sanchez, Twitter 'dan "Türk hükümetine ve halkına İspanya'ya önemli tıbbi malzeme gönderdiği için teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.
Türkiye'nin İspanya kadar Kovid-19'dan etkilenmemesini umduğunu belirten Sanchez, paylaşımında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketledi ve Türkçe olarak "Teşekkür ederim" ifadesine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığına ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla İtalya ve İspanya'ya gönderilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: İspanya, Türkiye, Twitter, Avrupa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››AP Türkiye Raportörü Sanchez'den Türkiye'ye teşekkür - Haberler

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