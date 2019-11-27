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AP: Üye ülkeler yabancı terörist savaşçıların çocuklarını geri almalı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere, vatandaşları olan yabancı terörist savaşçıların çocuklarını geri alması çağrısında bulunan tasarıyı onayladı.

27.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:12AP: Üye ülkeler yabancı terörist savaşçıların çocuklarını geri almalı
Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere, vatandaşları olan yabancı terörist savaşçıların çocuklarını geri alması çağrısında bulunan tasarıyı onayladı.
'da düzenlenen AP Genel Kurulunda "Çocuk hakları: istismar, cinsel taciz ve zorlama evlilikle mücadele" başlıklı karar tasarısı milletvekilleri tarafından 58 "hayır"a karşı 495 "evet" oyuyla kabul edildi.
Çocuklara yönelik her türlü şiddetin kınandığı kararda, AB üyesi ülkelerin hem gerçek hayatta hem de sanal dünyada her türlü çocuk istismarına karşı yeni stratejiler geliştirmeleri için çağrı yapıldı.
Kararda, Ortak Avrupa İltica Sistemi'nin göç eden çocukları göz önünde bulundurarak geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekilirken, göç politikaları yerine çocukların korunmasına öncelik verilmesi gerektiğinin altı çizildi.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki yabancı terörist savaşçıların çocuklarına ilişkin ise kararda "AB ülkelerine, vatandaşı olan yabancı terörist savaşçıların çocuklarını, özel aile durumları da göz önünde bulundurularak, geri almaları için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği, Strazburg, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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