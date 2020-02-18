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AP vekili Lagodinsky: 'Çok mutluyum ancak serbest bırakılmayı bekleyen hala birçok kişi var'

Brüksel'de Türkiye'yi yakından takip eden Avrupa Parlamenteri Sergey Lagodinski Gezi Parkı davasında müebbet hapis istemiyle yargılanan iş insanı Osman Kavala hakkında tahliye kararı verilmesini "müthiş bir sevinçle" karşıladığını söyledi.

18.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:34AP vekili Lagodinsky: 'Çok mutluyum ancak serbest bırakılmayı bekleyen hala birçok kişi var'
'de 'yi yakından takip eden Avrupa Parlamenteri Sergey Lagodinski Gezi Parkı davasında müebbet hapis istemiyle yargılanan iş insanı Osman Kavala hakkında tahliye kararı verilmesini "müthiş bir sevinçle" karşıladığını söyledi.

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Bir yandan müebbet hapis istemiyle yargılanıyorsunuz diğer yandan tahliye kararı çıkıyor çünkü haksız yere hapse atıldığınızı biliyorsunuz



Sergey Lagodinsky


AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı






Kararı euronews'e değerlendiren Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky, "Bu benim için insani açıdan müthiş bir haber, Osman Kavala ve sanıklar için de öyle olduğunu düşünüyorum. Kendimi rahatlamış hissediyorum. Bir yandan müebbet hapis istemiyle yargılanıyorsunuz diğer yandan tahliye kararı çıkıyor çünkü haksız yere hapse atıldığınızı biliyorsunuz" dedi.
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Osman Kavala, Brüksel, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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