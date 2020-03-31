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AP vekilleri: Ankara'nın talepte bulunması halinde Avrupa Birliği Türkiye'ye de yardım sağlamalı

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamentosu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'deki gelişmeler ile ilgili ortak bir açıklama yayımladı.

31.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:31
AP vekilleri: Ankara'nın talepte bulunması halinde Avrupa Birliği Türkiye'ye de yardım sağlamalı
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamentosu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'deki gelişmeler ile ilgili ortak bir açıklama yayımladı.

Yapılan yazılı açıklamada, " Ankara 'nın talepte bulunması halinde Avrupa Birliği Türkiye'yi de yardım sağlanan ülkelere dahil etmeli. Avrupa Komisyonu ve üye ülkelere bu konuda çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Ankara, Dünya
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