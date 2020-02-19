AP vekillerindan Kavala tepkisi: Sistem dengesini tamamen yitirdi

Gezi Parkı ve Büyükada davaları Türkiye için önemli fırsatlar içeriyordu. Ülke normalleşme sürecine girebilirdi. Hayal kırıklığına uğradık, çok üzgünüz.

Nacho Sanchez Amor Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü