TBMM Başkanı ve Asya
Parlamenterler Asamblesi (APA) Başkanı Binali Yıldırım
, APA Genel Kurulu katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi. Türkiye
'nin dönem başkanı olduğu APA'nın 11. Genel Kurulu, TBMM ev sahipliğinde Hilton Bomonti Hotel'de başladı.
TBMM Başkanı Yıldırım, Anadolu Ajansı
'nın (AA) "ev sahibi fotoğraf sağlayıcı" olduğu APA 11. Genel Kurulu açılışının ardından Dolmabahçe Sarayı
'nda, katılımcılar onuruna akşam yemeği verdi.
Yemek, basına kapalı gerçekleşti.
Binali Yıldırım,Asya
29 Kasım 2018 Perşembe 21:27