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'nin dönem başkanı olduğu Asya
Parlamenterler Asamblesi'nin (APA) 11. Genel Kurulu, ikinci günde oturumlarla devam ediyor. Anadolu Ajansı
'nın (AA) "ev sahibi fotoğraf sağlayıcı" olduğu APA 11. Genel Kurulu, TBMM ev sahipliğinde Hilton Bomonti Hotel'de, basına kapalı yapılıyor.
Genel Kurulun ikinci gününde APA Genel Sekreteri Dr. Muhammed Reza Mecidi ve APA Türk Delegasyonu Başkanı Asuman Erdoğan
'ın başkanlığında üye ülkelerin parlamenterleri, "Asya'da Ekonomik Refahın Desteklenmesi" genel başlığı altındaki oturumlarda görüşlerini dile getiriyor. Siyasi Daimi Komite, Sosyal ve Kültürel Daimi Komite ile Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Daimi Komitesi de toplanacak.
APA 11. Genel Kurulu, yarın APA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili
Asuman Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.