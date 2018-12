01 Aralık 2018 Cumartesi 22:20



01 Aralık 2018 Cumartesi 22:20

APA Türk Delegasyonu Başkanı Asuman Erdoğan Asya Parlamenterler Asamblesi'nin (APA) 11. Genel Kurulu'nda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 'nın öldürülmesini en güçlü haliyle kınandığını ve adaletin üstünlüğü ilkesi gereğince cinayetin bir an önce aydınlatılması gerektiğinin altının çizildiğini belirtti.Erdoğan, Türkiye 'nin dönem başkanı olduğu APA 11. Genel Kurulu'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, APA'nın 1999'da Barış İçin Asyalı Parlamenterler Birliği adı altında Bangladeş 'in öncülüğünde kurulduğunu ve ilerleyen yıllarda değişim geçirerek, APA adını aldığını hatırlattı.Aralarında Çin Pakistan ve Körfez ülkelerinden katılımcıların yer aldığı 42 üye ülke ve 16 gözlemci ülke parlamentosundan oluşan APA'da 11 uluslararası örgütün gözlemci statüsünde bulunduğunu kaydeden Erdoğan, APA üye ülkeler ve Asya bölgesinde barış, refah, ekonomik ve sosyal ilişkiler konularında parlamentoların işbirliğini amaçladığını anlattı.Erdoğan, yıl boyunca daimi komite başkanlıkları olan üye ülke parlamentolarının ev sahipliğinde komite toplantıları yapıldığına değinerek, şöyle devam etti:"Bu yıl 11'incisi düzenlenen ve TBMM'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilen genel kurul toplantısı, 21 üye ülke ile 3 gözlemci ülke parlamentosu ve 3 gözlemci örgütten yaklaşık 200 parlamenterin katılımıyla gerçekleşti. Genel Kurul toplantısı sonuç bildirgesinde, Filistin halkının 7'den 70'e yaşadığı acıların artık son bulması gerektiğini, başkenti Kudüs olmak üzere bir Filistin devletinin kurulması ve İsrail 'e karşı yürüttükleri haklı davalarını desteklediğimizi ifade ettik. APA üyesi ülkeler de bu çağrımıza destek verdi. İstanbul Bildirgesi adı altında yayımladığımız bildirgede Rohingya mültecilerinin Bangladeş'ten Myanmar 'daki topraklarına güvenlik ve huzur içerisinde dönmelerinin sağlanabilmesi, bu bağlamda konuya taraf olan hükümetlerin cesaretlendirilmesinin ve Rohingya Danışma Komisyonu'nun bu çerçevede çalışmalarının hızlanması gerektiğini vurguladık. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını Genel Kurul'da en güçlü haliyle kınayarak, adaletin üstünlüğü ilkesi gereğince bu hain cinayetin bir an önce aydınlatılması gerektiğinin altını çizdik."Asuman Erdoğan, 2020-2021 dönemi için APA dönem başkanlığını Pakistan'ın üstleneceğini duyurdu.