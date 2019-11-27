Haberler » Magazin » Apar topar hastaneye kaldırılan Gülay Sezer'den sevenlerine mesaj: Durumum gayet iyi - Magazin

Apar topar hastaneye kaldırılan Gülay Sezer'den sevenlerine mesaj: Durumum gayet iyi

Geçtiğimiz hafta vücudundaki yüksek enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan sanatçı Gülay Sezer, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

27.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:19

"Cesaretin Var Mı Aşka?" şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran başarılı sanatçı Sezer, geçtiğimiz hafta hayranlarını endişelendirmişti. Ünlü sanatçı, rahatsızlanınca hastanelik oldu.

YÜKSEK ENFEKSİYON NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Daha önce iki kez kanseri yenen 49 yaşındaki sanatçı, bu kez vücudundaki yüksek enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Kanındaki trombosit seviyesinin düştüğü de belirtilen Sezer'in bir haftadır tedavisi sürüyor.

"DURUMUM GAYET İYİ"

Hayranları tarafından sağlık durumu merak edilen Gülay, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan ünlü sanatçı altına bu notu düştü: "Sevgili dostlarım. Mesajlarınızı zaman zaman görüyorum ve beni merak ettiğinizi biliyorum fakat çoğunlukla çok yorgun olduğum için sizlere cevap veremiyorum. Durumum gayet iyi ancak tamamen iyileşip hastaneden çıkabilmek için bolca dinlenmem gerekiyor, ben de öyle yapıyorum. Yakında görüşmek üzere. Sevgimle"

İki kez kanseri yenen şarkıcı Gülay Sezer hastaneye kaldırıldıİki kez kanseri yenen şarkıcı Gülay Sezer hastaneye kaldırıldı

Apar topar hastaneye kaldırılan Gülay Sezer'den sevenlerine mesaj: Durumum gayet iyi

Gülay, Magazin


HABER YORUMLARI
Son Dakika Magazin Haberleri
10:59 4 yaşındaki kızın şarkı performansı Haluk Levent'i mest etti
10:36 Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu
10:34 Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı
10:26 Trabzon'da Demet Akalın rüzgarı esecek
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:59 Apar topar hastaneye kaldırılan Gülay Sezer'den sevenlerine mesaj: Durumum gayet iyi
09:58 Baran Sertkaya'dan ilk single
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
07:41 Yeni anne olan Müge Boz, bebeğiyle ilk pozunu paylaştı
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
17:24 Selin Ciğerci "Hepsi lokum" bunların diyerek eşi Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öptü
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
27.11.2019 11:10:32