Apar topar hastaneye kaldırılan Gülay Sezer'den sevenlerine mesaj: Durumum gayet iyi

"Cesaretin Var Mı Aşka?" şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran başarılı sanatçı Gülay Sezer, geçtiğimiz hafta hayranlarını endişelendirmişti. Ünlü sanatçı, rahatsızlanınca hastanelik oldu.

YÜKSEK ENFEKSİYON NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Daha önce iki kez kanseri yenen 49 yaşındaki sanatçı, bu kez vücudundaki yüksek enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Kanındaki trombosit seviyesinin düştüğü de belirtilen Sezer'in bir haftadır tedavisi sürüyor.

"DURUMUM GAYET İYİ"

Hayranları tarafından sağlık durumu merak edilen Gülay, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan ünlü sanatçı altına bu notu düştü: "Sevgili dostlarım. Mesajlarınızı zaman zaman görüyorum ve beni merak ettiğinizi biliyorum fakat çoğunlukla çok yorgun olduğum için sizlere cevap veremiyorum. Durumum gayet iyi ancak tamamen iyileşip hastaneden çıkabilmek için bolca dinlenmem gerekiyor, ben de öyle yapıyorum. Yakında görüşmek üzere. Sevgimle"