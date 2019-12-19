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Apar topar nikah masasına oturan Hanife Gürdal'dan dikkat çeken paylaşım: Hanife Ayvaz diyeceksiniz

Dün apar topar nikah masasına oturan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından eşiyle olan fotoğrafını "Hanife Ayvaz diyeceksiniz" notuyla paylaştı.

19.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:26Apar topar nikah masasına oturan Hanife Gürdal'dan dikkat çeken paylaşım: Hanife Ayvaz diyeceksiniz

Bir döneme damga vuran evlilik programlarında aradığı aşkı bulamayan Gürdal, bir süredir birlikte olduğu fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile dün evlendi. Düne kadar nikahla alakalı bir paylaşım yapmayan Gürdal, nikah sonrası eşiyle ilk pozunu paylaştı.

NİKAHA SAATLER KALA MÜJDEYİ VERDİ

Bir süredir fotoğraflarını çeken Kemal Ayvaz ile aşk yaşayan Hanife Gürdal, dün apar topar nikah masasına oturdu. Her anını takipçileriyle paylaşan Gürdal, hayatıyla ilgili bu büyük değişiklik hakkında bu zamana kadar herhangi bir paylaşım yapmadı. Nikaha saatler kala gittiği kuaför salonundan paylaşım yapan Gürdal, evleneceğini duyurdu.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Nikah sonrası bir çekim yaptıran Gürdal, çekilen bir nikah fotoğrafını "Hanife Ayvaz diyeceksiniz" notuyla paylaştı. Nikah sonrası sosyal medya hesaplarındaki soyadını değiştirmeyen Hanife'nin bu ani kararı takipçilerini de şaşkına çevirdi.

NİKAH ELBİSESİ TEPKİ ÇEKTİ

Son günlerde her yaptığı paylaşımla olan Gürdal'ın göğüs dekolteli nikah elbisesi de tepki topladı. Yakın zaman önce başörtüsünü çıkaran Gürdal'ın nikah elbisesi için "Sen de iyi açıldın he" gibi yorumlar yapıldı.

Ani bir kararla nikah masasına oturan Hanife GürdalAni bir kararla nikah masasına oturan Hanife Gürdal'ın göğüs dekoltesi tepki çekti

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlendiFenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlendi


Hanife Gürdal, Hanife, Magazin

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