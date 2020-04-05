Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Apart dairede kumar oynayan 8 kişiye suçüstü

KARS'ta kiralanan bir apart dairede kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye toplam 9 bin 800 lira para cezası uygulandı.

05.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:56
Apart dairede kumar oynayan 8 kişiye suçüstü

KARS'ta kiralanan bir apart dairede kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye toplam 9 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Merkez Mahallesi'ndeki bir apart dairede Ş.Y.'nin kumar oynattığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenledi. Baskında kumar oynatmak amacıyla kiralandığı tespit edilen apartta S.T., R.M., S.M., K.Y., A.A., R.Ö., M.M. ve F.Y. suçüstü yakalandı. Masaların üzerinde iskambil kağıtlarıyla karşılaşan ekipler, kumar oynandığına dair tutanak tuttu. Kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye toplam 9 bin 800 lira para cezası uygulandı.Ş.Y. hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Apart dairede kumar oynayan 8 kişiye suçüstü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:16: Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi - Haber 13:16: ADANA Çukurova'da ücretsiz maske dağıtımı - Haber 13:16: Samsun'un Ovacık mahallesinde karantina sürüyor - Haber 13:16: Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri anlatıldı - Haber 13:15: Kocaeli'de, 113 kişi ve 55 işletmeye 'koronavirüs' cezası - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 10:15: Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber