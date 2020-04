Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme (2)

'BİZİ EŞYALARIMIZI SOKAĞA ATMAKLA TEHDİT ETTİ'

Alanya 'da, kaldıkları odaya giren işletmeciyle tartışan, videoyu sosyal medyada paylaşan kız öğrencilerden Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Emlak Yönetimi 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Sinem Akyüz, yaşanan olay ve videoyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Akyüz, olayın 8 Mart günü yaşandığını ve bahsi geçen apart sahibinin kendilerinden sık sık kalmadıkları ayların ücretlerini istediğini ve elindeki senetlerle tehdit ettiğini iddia etti. Akyüz, şu açıklamayı yaptı:

"Bu olayın olduğu gün apartın sahibi bey saat 14.00 civarında odamıza gelerek, içeri girdi. Şehir dışından bir arkadaşım ziyaretime gelecekti. Biz odada 3 arkadaş kalıyoruz ve o şehir dışından ziyaretime gelen arkadaşım vardı. Apart sahibi içeri girerek bize bağırmaya başladı. Sebebi ise odada bulunan köpeğimiz. Bize hayvansever olduklarını, kedi köpeğe kızmadıklarını söyledi. Ancak birden gelip köpeğimizi dışarı attı. İçeride müsait kıyafetlerle olmadığımızı söylememize rağmen odadan çıkmayacağını söyleyerek bağırmaya başladı. Biz daha sonra karakola giderek bu durumdan dolayı şikayetçi olmak istedik. Ancak bizi kimse çok fazla ciddiye almadı. Biz de mecburen uzlaşı yoluna gitmek istedik ancak apart sahibi ona da yanaşmadı. Daha sonra koronavirüs salgını patlayınca tüm öğrenciler evine dönerken eşyalarının birçoğunu alarak gitti. Ben de aynı şekilde eşyalarımı toplayıp İzmir'e ailemin yanına geldim. Yeni ayın gelmesiyle birlikte apart sahibi tekrar bizden para istemeye başladı ve bizi eşyalarımızı sokağa atmakla tehdit etti. Elindeki senetleri öne sürdü. Bu nedenle biz de bu videoyu paylaşma gereği duyduk çünkü sesimizi kimseye duyuramadık. Ayrıca bizim asıl sorunumuz, oradaki şartlar. Bize güvenli bir yer olduğu, kapısında güvenlik olacağı, haziran ayına kadar asla müşteri alınmayacağı sözü verildi. Ancak kapılarda güvenlik yok, içeride müşteriler kalıyor. Hatta 6'ncı kattaki arkadaşlarımız müşterinin sesinden dolayı uyuyamadıklarını söylemişlerdi. Biz sadece sesimizi duyurmak istedik. Kalmadığımız ayların parasını bizden istediği hem de bizi tehdit ederek istediği için."

