Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme (2)

'BİZİ EŞYALARIMIZI SOKAĞA ATMAKLA TEHDİT ETTİ'Alanya'da, kaldıkları odaya giren işletmeciyle tartışan, videoyu sosyal medyada paylaşan kız öğrencilerden Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Emlak Yönetimi 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Sinem Akyüz, yaşanan olay ve videoyla ilgili...

07.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:37
Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme (2)

'BİZİ EŞYALARIMIZI SOKAĞA ATMAKLA TEHDİT ETTİ'

Alanya 'da, kaldıkları odaya giren işletmeciyle tartışan, videoyu sosyal medyada paylaşan kız öğrencilerden Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Emlak Yönetimi 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Sinem Akyüz, yaşanan olay ve videoyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Akyüz, olayın 8 Mart günü yaşandığını ve bahsi geçen apart sahibinin kendilerinden sık sık kalmadıkları ayların ücretlerini istediğini ve elindeki senetlerle tehdit ettiğini iddia etti. Akyüz, şu açıklamayı yaptı:

"Bu olayın olduğu gün apartın sahibi bey saat 14.00 civarında odamıza gelerek, içeri girdi. Şehir dışından bir arkadaşım ziyaretime gelecekti. Biz odada 3 arkadaş kalıyoruz ve o şehir dışından ziyaretime gelen arkadaşım vardı. Apart sahibi içeri girerek bize bağırmaya başladı. Sebebi ise odada bulunan köpeğimiz. Bize hayvansever olduklarını, kedi köpeğe kızmadıklarını söyledi. Ancak birden gelip köpeğimizi dışarı attı. İçeride müsait kıyafetlerle olmadığımızı söylememize rağmen odadan çıkmayacağını söyleyerek bağırmaya başladı. Biz daha sonra karakola giderek bu durumdan dolayı şikayetçi olmak istedik. Ancak bizi kimse çok fazla ciddiye almadı. Biz de mecburen uzlaşı yoluna gitmek istedik ancak apart sahibi ona da yanaşmadı. Daha sonra koronavirüs salgını patlayınca tüm öğrenciler evine dönerken eşyalarının birçoğunu alarak gitti. Ben de aynı şekilde eşyalarımı toplayıp İzmir'e ailemin yanına geldim. Yeni ayın gelmesiyle birlikte apart sahibi tekrar bizden para istemeye başladı ve bizi eşyalarımızı sokağa atmakla tehdit etti. Elindeki senetleri öne sürdü. Bu nedenle biz de bu videoyu paylaşma gereği duyduk çünkü sesimizi kimseye duyuramadık. Ayrıca bizim asıl sorunumuz, oradaki şartlar. Bize güvenli bir yer olduğu, kapısında güvenlik olacağı, haziran ayına kadar asla müşteri alınmayacağı sözü verildi. Ancak kapılarda güvenlik yok, içeride müşteriler kalıyor. Hatta 6'ncı kattaki arkadaşlarımız müşterinin sesinden dolayı uyuyamadıklarını söylemişlerdi. Biz sadece sesimizi duyurmak istedik. Kalmadığımız ayların parasını bizden istediği hem de bizi tehdit ederek istediği için."

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),


Kaynak: DHA

Etiketler: 8 Mart, Alanya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme (2) - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi Haberler
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi
DSÖ’den endişe veren koronavirüs uyarısı: Başa dönebiliriz Haberler
DSÖ'den endişe veren koronavirüs uyarısı: Başa dönebiliriz

Son Dakika Güncel Haberleri

17:42: Valilik, sokak hayvanları için ekip kurdu - Haber 17:42: İzmir'de toplu ulaşımda düşüş yüzde 85'i buldu - Haber 17:41: Baskil'in Omik mezrasında koronavirüs karantinası - Haber 17:41: İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'taki patlamaya ilişkin açıklama - Haber 17:40: Savcı itiraz etti, polisin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:22: DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber