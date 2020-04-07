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Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme

Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme (2)'HİÇBİR SÖZÜ TUTMADILAR'Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir apart otelin sahibi olduğunu iddia eden kişinin, odasına girip yüksek sesle bağırdığı kız öğrencilerden, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Emlak Yönetimi...

07.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:25
Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme (2)
'HİÇBİR SÖZÜ TUTMADILAR'
Antalya 'nın Alanya ilçesindeki bir apart otelin sahibi olduğunu iddia eden kişinin, odasına girip yüksek sesle bağırdığı kız öğrencilerden, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Sinem Akyüz, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Akyüz, yurt sırası beklediklerini, bu süreçte de apart otelde yurt sisteminde kaldıklarını ifade ederek, "Biz İ.N.B. ve H.K.B. ile aynı odada 3 kişi kalıyorduk. Orayla anlaşırken misafir getirebileceğimizi söylediler, ancak daha sonra verdikleri hiçbir sözü tutmadıkları gibi bunu da tutmadılar. Örneğin bize açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği dediler, ancak tabildot şeklinde çıkıyordu. Klimalar belli bir saatten sonra çalışmıyordu ve birkaç kat battaniye örterek uyuyorduk. Bunun gibi birçok problemle karşılaştığımız bir yer orası" dedi.
'ÇOK KORKTUK'
Olay anını anlatan Akyüz, "Olay anında bir arkadaşımız, bize misafirliğe gelmişti. Otel sahibi İ.A. odaya girdi ve odadaki kedi ve köpeğimizi zorla dışarıya çıkardı. Sonra, misafir arkadaşımıza dönüp 'Derhal buradan çık' diyerek bağırdı. 'Burası benim mülküm istediğim gibi öğrencilerin odasına girerim' dedi. Daha sonra oda arkadaşım İ.N.B.'nin üzerine yürüdü. Hepimiz endişelendik ve çok korktuk. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını istiyoruz" dedi. Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Alanya, Güncel

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Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme
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