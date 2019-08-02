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Apartman boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

Eskişehir'de bir binanın 5'inci katından apartman boşluğuna düşen kedi, Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

02.08.2019 12:00 Apartman boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
Eskişehir'de bir binanın 5'inci katından apartman boşluğuna düşen kedi, Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Yenibağlar Mahallesi Özlüsöz Sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Bir kedinin apartman boşluğuna düşerek bağırması üzerine bina sakinleri durumu Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibine bilgi verdi. İhbar üzerine bilgi almak için öncü olarak olay yerine giden DAK ekibi, gerekli emniyet sistemlerini kurarak apartman boşluğuna indi. Ekip, kediyi boşluktan kurtarırken durumunun da iyi olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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