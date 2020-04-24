Apartman dairesinde çamaşır makinesinden çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü
Apartman dairesinde çamaşır makinesinden çıktığı iddia edilen yangın söndürüldüKAYSERİ'de 9 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
24.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:52
KAYSERİ'de 9 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.
Yangın, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı. Abdullah-Hatice Dok çiftinin yaşadığı evde, çamaşır makinesinden çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri, müdahale etti. Eşiyle birlikte dışarı çıkan Hatice Dok, evinin yanışını üzüntüyle izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürülen yangında, evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA