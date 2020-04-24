Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Apartman dairesinde çamaşır makinesinden çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü

Apartman dairesinde çamaşır makinesinden çıktığı iddia edilen yangın söndürüldüKAYSERİ'de 9 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

24.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:52
Apartman dairesinde çamaşır makinesinden çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü
KAYSERİ'de 9 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.
Yangın, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı. Abdullah-Hatice Dok çiftinin yaşadığı evde, çamaşır makinesinden çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri, müdahale etti. Eşiyle birlikte dışarı çıkan Hatice Dok, evinin yanışını üzüntüyle izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürülen yangında, evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Apartman dairesinde çamaşır makinesinden çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım’ın posteri asıldı Haberler
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Türkiye’den Trump’ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerine sert tepki Haberler
Türkiye'den Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerine sert tepki
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Haberler
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan’da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haberler
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Haberler››Güncel››Apartman dairesinde çamaşır makinesinden çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:57: ABD'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi - NEW - Haber 18:54: Gaziemir Belediye Başkanı'nın eşi, koronavirüse yakalandı - Haber 18:54: Kızılaydan immün plazma bağışı seferberliği - Haber 18:52: BEYOĞLU VE BAHÇELİEVLER'DE SOSYAL MESAFELİ PİDE KUYRUĞU - Haber 18:50: İstanbul'da sosyal mesafeleri Ramazan pidesi kuyruğu havadan görüntülendi - Haber 18:30: MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı - Haber 18:18: Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi - Haber 17:53: Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı - Haberler 17:02: Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi - Haber 16:15: Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:41: Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal - Spor