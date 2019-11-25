Haberler » 3. Sayfa » Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Haber

Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir apartman dairesinde elektrik kontağından dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

25.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:16Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın ilçesinde bir apartman dairesinde elektrik kontağından dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Serdivan, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:02 "Bizim hastamızı neden erken almadın?" dedi, doktoru darp etti
17:57 Malatya'da havuza düşen işçi hayatını kaybetti
17:55 Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi bir binanın 5. katından aşağıya düştü
17:47 Eşi tarafından 14 yarinden bıçaklanarak öldürülen Gülseren Yılmaz mezarı başında anıldı
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
17:41 Nevşehir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
09:59 Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu
07:52 Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor! Ölü sayısı 300'den fazla
25.11.2019 18:14:57