Apartman dairesinde çıkan yangında iki kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yanarak kullanılmaz hale gelen apartman dairesinde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

20.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:07
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yanarak kullanılmaz hale gelen apartman dairesinde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Nişancıpaşa Mahallesi 1205. Sokaktaki bir apartmanın 3. katında Hanife D.'ye ait dairede yangın çıktı.
Mutfağında buzdolabından kaynaklandığı sanılan yangın kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı. Evdeki 5 kişi panikle sokağa çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılmaz hale geldi.
Yangın nedeniyle vücutlarının muhtelif yerlerinde yanıklar oluşan Cafer Ö. ile Onur Mert A. ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Apartman dairesinde çıkan yangında iki kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Şehzadeler, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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