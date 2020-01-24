Haberler » Güncel » Apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Haber

Apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

ADIYAMAN'da, 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

24.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:09Apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

ADIYAMAN'da, 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Tercan Arslan'a ait daireden alevler yükseldiğini görenler, polis ile itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri içeride olanları tahliye edip, yangına müdahale etti. Bir saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



İtfaiye, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:27  Askeri araçların 46 tonluk kurtarıcısı M4K zorlu testleri başarıyla geçti
12:21  Bakan Pakdemirli: "2 milyar 384 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz"
12:26  Gazeteci-yazar Uğur Mumcu Edirne'de anıldı
12:25  Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
12:25  Anıl Koç, Kasımpaşa'da
24.01.2020 12:27:37