Apartman dairesinde kumar oynayan 10 kişi yakalandı
DÜZCE'de, 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede kumar oynayan 10 kişi yakalandı.
06.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:14
DÜZCE'de, 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede kumar oynayan 10 kişi yakalandı. Kumar oynayanlara toplam 3 bin 920 lira para cezası kesildi.
Uzunmustafa Mahallesi 737. Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanda yaşayanlar, zemin kattaki daireden gelen sesler üzerine polisi aradı. İhbar üzerine polis ekipleri, daireye baskın düzenledi. Polisin geldiğini gören 5 kişi pencereden atlayarak kaçarken, 10 kişi kumar oynarken yakalandı. 10 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre toplam 3 bin 920 lira para cezası kesildi.
Kaynak: DHA
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