Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartmanda kumar oynatılan bir daireye baskın yaptı.

31.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:17
Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler
Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartmanda kumar oynatılan bir daireye baskın yaptı. Dairede yakalanan 7 kişiye 'bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlere aykırılık' suçundan da işlem yapıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sırakapılar Mahallesinde, ruhsatsız olarak kumarhaneye çevrilmiş olduğu anlaşılan bir apartman dairesine baskın yaptı. Yapılan baskında sorumlu olduğunu beyan eden, daha önceden kumar oynatmak suçundan 4 ayrı kaydı bulunan H.D isimli şahıs ile aynı apartman dairesinde kumar oynadıkları tespit edilen V.İ., S.H.,H. D, T.D, S.Ö ve H.T, isimli 7 şüpheli yakalandı. Sorumlu olduğunu beyan eden H.D.'ye 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsa toplam 6 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca adreste bulunan 7 şahsa da 'Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Tedbirlere Aykırılık' suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

Yapılan operasyon neticesinde, kumar malzemeleri bin 240 TL para, okey taşları, 14 takım oyun kağıtları, 1 takım poker pulu ile kırma tabir edilen av tüfeğine ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:09: BBP Genel Başkanı Destici belediye başkanları ile görüştü - Haberler 19:06: 14 günlük karantinanın ardından tahliyeler başladı - Haberler 19:04: Karantina altındaki umrecilerden Ankara'da ikamet edenlere tahliye - Haberler 19:02: Yanan iş yerinde tekrar dumanların yükselmesi ekipleri alarma geçirdi - Haberler 18:59: UID Belçika Başkanı Hamarat: Hastane ve evlere maske ve pizza yardımı yapıyoruz - Haberler 18:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı - Haberler 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü 16:46: Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi - Haberler 16:37: Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor - Haberler 16:27: Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:15: İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun - Haberler 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı