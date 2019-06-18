Apartman girişindeki yılanı, itfaiyeciler yakaladı

MERSİN'in Erdemli
ilçesinde, binanın girişinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Alata Mahallesi'ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nda yaşayanlar, çocukların kapı girişine bıraktıkları oyuncakların arkasında yılan görünce itfaiyeden yardım istedi. Binaya gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı özel bir kıskaç ile yakaladı.
Yılan doğal yaşam alanına bırakılırken, yetkililer, son günlerde sıkça yılan görüldüğüne dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
- Mersin