18.06.2019 17:55
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Apartman girişindeki yılanı, itfaiyeciler yakaladı

Apartman girişindeki yılanı, itfaiyeciler yakaladı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, binanın girişinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, binanın girişinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Alata Mahallesi'ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nda yaşayanlar, çocukların kapı girişine bıraktıkları oyuncakların arkasında yılan görünce itfaiyeden yardım istedi. Binaya gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı özel bir kıskaç ile yakaladı.
Yılan doğal yaşam alanına bırakılırken, yetkililer, son günlerde sıkça yılan görüldüğüne dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

- Mersin
Kaynak: DHA
İtfaiye, Mersin, Güncel

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