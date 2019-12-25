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Apartman girişine bırakılan yeni doğmuş bebek koruma altına alındı

Güvenlik kamera görüntüsü Maltepe'de terk edilen yeni doğmuş bebek koruma altına alındı İSTANBUL (AA) Maltepe'de ailesinin terk ettiği yeni doğmuş bebek koruma altına alındı.

25.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:16
Güvenlik kamera görüntüsü 'de terk edilen yeni doğmuş bebek koruma altına alındı
İSTANBUL (AA) Maltepe'de ailesinin terk ettiği yeni doğmuş bebek koruma altına alındı.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir apartman girişine yeni doğmuş bebeğin bırakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Kısa sürede olay yerine giden ekipler, puset içerisinde olan ve yanında birde sırt çantası bulunan yeni doğmuş bebeği soğuk havadan etkilenmemesi için koruma altına aldı.
Bebeği apartman girişinde bulan ve 155 polis ihbar hattını arayan Atiye Ö. ve Mert L'nin bilgisine başvuran ekipler, çocuğu bırakan ve güvenlik kamera kayıtlarından eşkali belirlenen kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin Zeynep Atiye ismini verdikleri bebek, sağlık kontrollerinin ardından yaşına uygun bir yurda yerleştirilmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine verildi.
Yetkililer, terk edilen kız çocuğuyla ilgili bilgisi olan veya çevresinde yakın zamanda çocuğu olupta son zamanlarda görmedikleri kişilere ilişkin emniyete başvurulması yönünde vatandaşlara çağrıda bulundu.
Apartman girişine bırakılan yeni doğmuş bebek koruma altına alındı

İstanbul, Maltepe, Güncel

Kaynak: AA


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