Apartman Merdiveninde Ceset Bulundu

Adana
'da bir apartmanın merdiveninde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan
İlçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanının merdivenlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin Cem Mustafa Hazel olduğunu ve öldüğünü tespit ett
Yapılan çalışmaların ardından Hazel'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Polis,Adana
02 Aralık 2018 Pazar 04:08