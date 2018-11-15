Apartman önündeki motosikleti böyle çaldı

Apartman önündeki motosikleti böyle çaldıHırsızlık anı kameralara yansıdı
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'da gece geç saatlerde bir apartmandan yapılan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti. Olay, Ata Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19-20 yaşlarında olduğu tahmin edilen şüpheli, önce motosikletlerin bulunduğu apartmanın yanından geçiyor. Bir süre bekleyip etrafı gözetleyen şahıs binaya kimsenin girip çıkmaması üzerine apartman bahçesine girerek bir dakika gibi kısa bir sürede zincirli bir şekilde park halinde duran motosikleti alıp kayıplara karışıyor. Sabah
saatlerinde motosikletin park yerinde olmadığını gören B.K, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, çalındığını anladı. Polise başvurup, şikayetçi olan B.K, kamera kayıtlarını polise verdi.
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15 Kasım 2018 Perşembe 18:27