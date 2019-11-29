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Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada

Adana'da kapıcı ile site sakini arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonrası elinde silahıyla olay yerine dönen site sakini, kapıcının üzerine kurşun yağdırdı.

29.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:54

'da bir apartman sakininin kapıcıyı tabancayla vurması saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki bir dairede oturan Caner Şahin (27), kapıcı Rıdvan Uçar ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Daha sonra tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

ELİNDE TABANCAYLA OLAY YERİNE DÖNDÜ

Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgada taraflar site sakinlerinin araya girmesiyle ayrıldı. Bir süre sonra Caner Şahin elinde tabancayla olay yerine dönüp önüne vatandaşların geçmesine rağmen yere düşen Uçar'a ateş etti. Uçar, silahtan çıkan üç kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Uçar, çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olay yerine giderek zanlı Caner Şahin'i gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (18)
ÇENĞELKÖYLÜ:he rzaman söylüyorum silahı Asker ve Polis taşır bir cesareti tavşan kadar olmayan korkaklar taşır
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ADANAAAAA:Neresiymiş olay yeri
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SALİH:Akp hasta bir toplum yarattı
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AKP KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINA:he he
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FELLAK:Adana'' da olduğunu duyunca çok şaşırdımmm.
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XXX:herkesin elinde bir silah bu nasıl iştir yaaaa
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NOKTA:af çıkartın afff teksasss ülke de şans eseri yaşıyoruz
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ZIRT:Ben kapıcı abimize saygımdan çöp vermeyip kendi çöpümü kendim atarken olaya bak.
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İŞİ NE MÜDÜR BU ADMAIN:kapıcının görevi nedir ? anlamadım niye kapıcı var işi ne ozaman
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