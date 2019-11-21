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Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı

Bursa'da, apartman toplantısında yönetici, kapıcı ve oğlunun balta ve bıçaklı saldırısına uğradı. Tarafları ayırmaya çalışan apartman sakinlerinden polis memuru, yaşanan arbede sırasında bıçak ve balta darbeleriyle yaralandı. Kapıcı ve oğlu gözaltına alındı.

21.11.2019 00:10 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:10

'da bir apartmanın yönetim toplantısında çıkan kavgada kapıcı ile yönetici arasında kavga çıktı. Kavgada bir polis memuru bıçak ve balta ile yaralandı.

?Olay, saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. 15 daireli apartmanın sakinlerince yapılan toplantıda, yönetici ve kapıcı N.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine N.A. (51) ile oğlu Y.E.A. (25) , bıçak ve baltayla yöneticiye saldırdı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN POLİS BALTAYLA YARALANDI

Apartman sakini olan polis memuru Faruk B., tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada yaşanan arbede sırasında Faruk B., yüzüne, karnına ve bacağına isabet eden balta ve bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Faruk B., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAPICI VE OĞLU GÖZALTINDA

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında N.A. ile oğlu Y.E.A. gözaltına alındı.

Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (11)
TXX:adana 1 bursa 2
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AHMET:kapıcıya bak.
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BİR ZAMANLAR KOZAN:Aç kabadayilar bizim millet kadar vahşi bir millet yok yeryuzunde ne pis bir ulke olduk böyle yazik
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EGITIM SART:POLISIN ACEMILIGI. !!! BU YORUM BELKI BIRILERININ HOSUNA GITMEYECEKTIR AMA EGITIMSIZ, BILINCSIZ, BECERIKSIZ POLISLER VAR. OLAYIN ORTASINA DALIYOR VE ORDA KALIYOR !!!
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MAZLUM:dünya dönüyor sen ne dersen de, hayat sürüyor fark etme sen de. insanlar çığlık atıyor, sessizce ne diyor?
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BÜŞRA:Aramızdaki yalancılar ve kendilerini mümin zanneden münafıklar sayesinde toplumumuz lanetlendi. Cehennemi alevlendirmeyi başardık artık bu kış hiç bitmeyecek dünya ahiret azaplar üzerimize olacak. Zina etme, yaptık. . . Haram yeme yedik, Kul hakkına girme, girdik, Yalan söyleme söyledik artık gökler ve yerler arasında bizi kurtarabilecek hiç kimse kalmadı, Alemlerin rabbi olan Allah''ın lanetini hak ettik.
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FED:aidatini ver busra gunahlarin icinde sadaka
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TAYLAN:Bu söylediklerin her zaman vardı her zaman vardı her zamanda olacak. Bunların en çok olduğu yerde muhtemelen Arabistandır.
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AÇIKÇASI:GÜNDEMİN KARIŞIKLIĞI İNSANLARIN DRAMI ACİZLİĞİ YOKSULLUK SAYFALARA SIĞMIYOR. BİTTİK !!!
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EGELİ:KAPICI İLE OĞLU TOPLANTIYA NEDEN BALTA VE BIÇAKLA KATILIYOR ?
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