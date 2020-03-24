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Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir

Eyüpsultan'daki bir binada korona virüse dikkat çeken tedbir Eyüpsultan'da bir bina yöneticisi Mahmut Yılmaz, korona virüsle mücadele için aldığı tedbirlerle dikkat çekti. Bina sakinleri kürdanla şifresini yazdıkları kapıları peçete ile açıp, girişte ellerini dezenfekte ediyor. Asansöre binerken de düğmelere basmak için kürdan bulunuyor.

24.03.2020 00:21 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:55

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) mücadele için yetkililer bir dizi tedbirler almış ve vatandaşların sağlık açısından dikkatli olmalarını istemişti. Bunun üzerine Eyüpsultan'da bulunan bir binanın yöneticisi Mahmut Yılmaz, aldığı kararla binaya giriş çıkışlar konusunda dikkat çeken tedbirlere başvurdu.

BİNA GİRİŞİNE KÜRDAN KOYDU

Binanın girişine ve asansörün kapısına strafor köpük üzerine kürdanlar koyan Yılmaz, vatandaşların düğmelere dokunmalarını engelledi. Ayrıca bina girişine koyduğu peçete ile kapıyı açıp içeriye giren vatandaşlar için içeriye dezenfektan da bırakıldı. Bu tedbirlerle bina sakinlerinin ellerini hiçbir yere sürmeden evlerine girebildiğini söyleyen Yılmaz, amacının hiç kimseye kimseden virüs bulaşmaması olduğunu belirtti. Binada oturan yaşlı vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"BİR CANI BİLE KURTARABİLİRSEK ÖNEMLİ"


Herkese örnek olması gereken bir uygulamaya imza atan bina yöneticisi Mahmut Yılmaz, "Yaşlılarımız var binada o yüzden önlem almak istedik. Hiçbir şekilde kapının zillerine, asansörün düğmesine ve kapı kollarına temas etmeden evlerine güvenli bir şekilde giriyorlar. Bizim amacımız kimseye kimseden virüs bulaşmasın. Bir canı bile kurtarabilirsek bizim için önemli" dedi. Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı ’kürdanlı’ tedbir

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Mahmut Yılmaz, Güncel

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