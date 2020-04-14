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Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi

Kayseri'de kocasının ilişki yaşadığı kadını kendilerinden uzaklaştırmak için kadının oturduğu apartmana domuz yağı süren kadın ifadesinde "Kocam 'bende büyü var, bozdur' dedi" diye konuştu.

14.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:07

Kezban M., geçen 8 Nisan'da Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 12 katlı apartmanın girişindeki halı ile zil, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri bir madde sürerek ayrıldı.

KORONAVİRÜS PANİĞİ YAŞANDI DOMUZ YAĞI ÇIKTI

Binanın güvenlik kamerasına yansıyan ve 52 ailenin yaşadığı apartmanda koronavirüs paniğine yol açan Kezban M., polis tarafından gözaltına alındı. Bina ise dezenfekte edildi. Binaya bulaştırdığı maddenin domuz yağı olduğu belirlenen Kezban M., 'mala zarar vermek' suçundan sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kocası ile ilişki yaşadığını iddia ettiği kadını eşinden uzaklaştırmak için yaşadığı apartmanda domuz yağı büyüsü yaptırdığı iddia edilen Kezban M.'nin, mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Kezban M., "Kocam başka bir kadın ile ilişki yaşıyordu. Beni dövdü ve sokağa attı. Bana, 'Bunları istemsiz yapıyorum. Kendime hakim olamıyorum' dedi. Ardından da 'bende büyü var, bir hoca bul ve bendeki büyüyü bozdur' dedi. Hoca buldum. Ona durumumu anlattım. Hoca da, 'Bana şu malzemeleri al ve kocanın ilişkisi olduğu kadının oturduğu yere git ve oraya sür' dedi. Ben de bu yüzden oraya giderek, elimdeki sıvıyı sürdüm. Pişmanım" dedi.

Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam ’Bende büyü var, bozdur’ dedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Melikgazi, 3. Sayfa

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Yorumlar (4)
TÜRK:akıl yoksunu zavallı yaratıklar bunlar. . . . . . . .
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Harbi kezban mış be:)
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BAKKAL HACI:millet yemek yapmaya yağ bulamıyo bunlar yere sürüyo
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SABIR:SABIR SABIR YA SABIR. . .
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