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Apartmana giren domuz yakalandı

Mersin'de bulunduğu araçtan kaçıp bir apartmana giren domuz, itfaiye ekiplerince yakalandı.

19.08.2019 14:26
Apartmana giren domuz yakalandı
Mersin'de bulunduğu araçtan kaçıp bir apartmana giren domuz, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir pikabın kasasındaki kafesten kaçan domuz, Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir apartmana girdi.
Domuzun binaya girdiğini gören bir vatandaş, durumu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, domuzu yakalamak için çalışma başlattı. Burada demir bir kıskaçla yakalanan domuz, daha sonra belediye barınağına götürüldü.
Ekipler, yaptıkları incelemede, domuzun burnundan şiş sokularak yaralandığını belirledi.
Bu arada, lokanta çalışanı olduğu öne sürülen pikap sahibi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada şiş ele geçirildi.
Apartmana giren domuz yakalandı

Yeni Mahalle, Akdeniz, İtfaiye, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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