Haberler » Güncel » Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi - Haber

Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi

BURSA'da, 6 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında, en üst katta oturan anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi.

08.02.2020 22:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:12Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi
BURSA'da, 6 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında, en üst katta oturan anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürülürken, anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Kanarbaşı Sokak'ta çıktı. 6 katlı apartmanın zemin katında Farih Abdullah'a ait dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Tüm binayı kaplayan dumandan en üst katta oturan anne ve 2 çocuğu etkilendi. ekiplerince başlatılan çalışmada yangın, yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve çocukları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


- Bursa

İtfaiye, Bursa, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 22:46:43