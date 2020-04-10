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Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı

Kayseri'de, 12 katlı apartmanın girişindeki zil ve asansör tuşlarına bir madde sürerken güvenlik kamerasına yansıyan şahıs gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Şahsın binaya bulaştırdığı sıvının, domuz yağı olduğu ve apartmanda oturan eşinin sevgilisini, eşinden uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı ileri sürüldü.

10.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:29

Kayseri'de, 12 katlı apartmanın girişindeki zil ve asansör tuşlarına bir madde süren kadın paniğe sebep olmuştu. Güvenlik kamerasına yansıyan Kezban M. (37) gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Kezban M'nin binaya bulaştırdığı sıvının domuz yağı olduğu ortaya çıktı. Kezban M'nin, apartmanda oturan eşinin sevgilisini, eşinden uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı ileri sürüldü.

APARTMANA SÜRDÜĞÜ SIVI MADDE PANİĞE SEBEP OLMUŞTU

Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 12 katlı apartmanda görevli Baki Türkoğlu , önceki gün market dönüşünde bina girişindeki halı ile zil tuşları, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri bir madde sürüldüğünü fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Türkoğlu, maskeli bir kadının binaya girip, elindeki poşette bulunan maddeyi söz konusu yerlere bulaştırıp, daha sonra apartmandan ayrıldığını gördü. Türkoğlu'nun haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, maddeden numune aldı. 52 ailenin yaşadığı apartman, daha sonra koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edilerek temizlendi.

Türkiye'yi sarsan görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis , apartmanda koronavirüs paniğine neden olan maddenin sırrını çözdü. Polisin yaptığı incelemede, güvenlik kamerasına yansıyan kadının Kezban M. olduğu belirlendi. Kezban M., polis ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Geceyi karakolda geçiren Kezban M, işlemlerinin tamamlanması ardından sabah Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusunu yanıtlamayan Kezban M, 'mala zarar vermek' suçundan adliyeye sevk edildi.

Türkiye'yi sarsan görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı

OLAYIN ARDINDAN YASAK AŞK VE BÜYÜ ÇIKTI

Kezban M'nin binaya bulaştırdığı maddenin domuz yağı olduğu tespit edildi. Kezban M'nin, kocası ile ilişki yaşadığını iddia ettiği kadının domuz yağı sürdüğü binada yaşadığı, kadını kocasından uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı iddia edildi.

Kayseri’de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Melikgazi, Türkoğlu, Polis, 3. Sayfa, Güncel

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Yorumlar (9)
CAN DEP:Bari her hangi bir etkisi olmuşmudur insallah kadinin emegi bosa gitmemistir :)
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KAMİL:15. çağı
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YAPRAK:Bir adam uğruna sonsuz yaşamını ateşe atma be abla.
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AAA:nerden bilion olum sonrasini?
1 0
MAZLUM:Biz müslümanlardaki sıkıntılardan biri de bu; hurafe şeyler, şeklen uydurmasyon türbanlarla bu iş olmuyor, kafamızın içini geliştirmemiz lazım. . . . hayırlı cumalar, Allah a emanet
Cevap Yaz 0 3
MAZLUM2:Bunun saçı kapalılıkla türbanla alakası yok güzel kardeşim ona bakarsan fazla işi de hurafe ama herkes kafelerde evlerde sıraya giriyor
0 0
AHMET25:Kadının Allah yardımcısı olsun, kendince yuvasını kurtarmaya çalışmış. Eşini de Allah ıslah etsin.
Cevap Yaz 3 16
BÜYÜCÜYE DESTEK:Büyü yapana laf yok aldatana laf var güzel kafa ikisi de suçlu.
0 0
HARUN:Bırakamadınız gitti şu işleri . . . .
Cevap Yaz 0 1

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